Inician campaña de vacunación gratuita contra la gripe en Los Ángeles

Con la llegada del otoño se acerca la temporada de la gripe, que junto con el coronavirus, podría ser una mezcal mortal en el condado más poblado del país.

Por eso, la ciudad de Los Ángeles ha dado un paso adelante y ha empezado a ofrecer vacunas contra la gripe gratuitas para los residentes de la ciudad.

“Estamos lanzando un nuevo programa junto a la Escuela de Farmacia de la USC, para darle vacunas gratis a los angelinos y protegerlos contra la gripe”, afirmó el alcalde Eric Garcetti en un mensaje en Twitter al presentar el programa.

We’re launching a new pilot program with @USCSchPharmacy to bring free flu shots to Angelenos to help you protect yourself from the flu. This week, they will be available at the East L.A. YMCA, with more locations coming soon.

Learn more at https://t.co/qfgcdwMMrr. pic.twitter.com/UYf5tHNx0y

— MayorOfLA (@MayorOfLA) September 22, 2020