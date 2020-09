José Saturnino Cardozo destrozó a Oribe Peralta por su actitud tras el Clásico

El exgoleador apuntó que a los futbolistas les debe doler perder un partido

El delantero de las Chivas, Oribe Peralta, continúa generando reacciones tras lo ocurrido el sábado pasado en el Clásico Nacional donde se le vio sonriendo y bromeando con los jugadores del América apenas unos minutos después de perder el encuentro.

Los comentarios han llegado de todos lados, aficionados y exjugadores de ambas instituciones han dado su veredicto y ahora la opinión vino del extécnico del Rebaño, José Saturnirno Cardozo quien criticó a Oribe por su actitud.

“La crítica que recibió Oribe, eso a mí me clava en el corazón de perder un partido y se ríen, no tolero. A lo mejor no le va a ese equipo pero te tiene que doler perder. Si me río, mejor en mi casa, no en un escenario donde acabamos de perder un juego, un Clásico, el orgullo, el prestigio”, declaró la leyenda del Toluca en entrevista para TUDN.

El paraguayo indicó que dicha escena va a perdurar en la memoria de los aficionados y por ello, los jugadores deben de cuidar las formas.

“Cuando tú pierdes un Clásico hasta tu nieto te va a ver porque la estadística queda ahí, vas a morir y la gente va a seguir hablando de los Clásicos, esa imagen quedará en el recuerdo“, indicó.

José Saturnino Cardozo comentó que en su etapa como jugador no soportaba perder ni en los entrenamientos, por eso le molestó lo que ocurrió tras el juego en el Estadio Azteca.

“Acababa de perder un juego, vi muchas críticas positivas y negativas, yo digo que te tiene que molestar perder, el futbol es un deporte pero está en juego el orgullo y más tratándose de un Clásico porque te hace especial. Yo perdía en los entrenamientos y me iba molesto a mi casa”, apuntó.

Cardozo dirigió a los rojiblancos en el Apertura 2018, asistió al Mundial de Clubes donde Chivas tuvo una decepcionante actuación y se fue a la mitad del Clausura 2019 por malos resultados.

