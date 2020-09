Dwayne “The Rock” Johnson anuncia que votará por Joe Biden y Kamala Harris

Una de las celebridades más carismáticas de Hollywood anunció su apoyo a la dupla de Joe Biden y Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos.

El actor y exestrella de la lucha libre Dwayne “The Rock” Johnson optó por los demócratas por una cuestión de valores.

“Como persona independiente y de centro, he votado por los dos partidos en el pasado”, escribió “The Rock” en Twitter. “En esta elección presidencial tan crítica, respaldo a Joe Biden y a Kamala Harris. El progreso toma valor, humanidad, empatía, fortaleza, bondad y respeto“.

El actor añadió un video de una conversación que tuvo con Biden y Harris. Es la primera vez que “The Rock” hace público su apoyo a un candidato presidencial.

As a political independent & centrist, I’ve voted for both parties in the past. In this critical presidential election, I’m endorsing @JoeBiden & @KamalaHarris.

Progress takes courage, humanity, empathy, strength, KINDNESS & RESPECT.

We must ALL VOTE: https://t.co/rZi1mxh8DC pic.twitter.com/auLbc8xDBv

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 27, 2020