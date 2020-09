Broncos de Denver llenan las gradas de su estadio con personajes de South Park

La pandemia del coronavirus ha causado estragos en todo el mundo y las disciplinas deportivas no son las excepción. Primero los deportes pararon durante varias semanas y actualmente algunos se llevan a cabo sin público.

Varios equipos alrededor del mundo, han encontrado en los aficionados hechos de cartón una solución para adornar sus estadios en los partidos sin público, pero pocos se han atrevido a tanto como los Broncos de Denver, quienes llenaron una parte de sus tribunas con cartones de los personajes de South Park, la ácida serie animada que actualmente lleva 23 temporadas.

Los Broncos no se limitaron a poner solo a los protagonistas de la serie (Stan, Kyle, Cartman, Kenny y sus familias) sino que hicieron 1,800 personajes de cartón para recrear a todos los habitantes de South Park, eso sí, cada uno usando sus mascarillas y aplicando la distancia social dejando algunos asientos libres.

Come on down to Denver and meet some friends of mine pic.twitter.com/YOGCraqGyM

— South Park (@SouthPark) September 27, 2020