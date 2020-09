Los hermosos y elegantes autos en el garage de Priyanka Chopra

Priyanka Chopra es una actriz que ha protagonizado varios éxitos de taquilla extranjeros a lo largo de los años. En Hollywood, Chopra también ha aparecido en varias películas como “Baywatch” y “A Kid Like Jake”.

En diciembre de 2018, Chopra se casó con el cantante Nick Jonas. A veces se la puede ver paseando en su Rolls-Royce Ghost. Sin embargo, la actriz tiene una colección de autos envidiable.

Top story: @piggy_chopps: 'Priyanka Chopra is the first Indian Actress to gift herself a luxurious Rolls Royce Ghost car and a Pink Harley Davidson bike. The latter was the Valentine gift to herself💕 ' pic.twitter.com/GBXtbRTFzM, see more https://t.co/FJJ2dx9bqd

— hierrosdeleyenda (@hierrosdeleyend) April 22, 2020