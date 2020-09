Una joven apuñala a su novio en Florida, luego sale corriendo y es atropellada por un tractor

Las autoridades de Florida dicen que una mujer apuñaló a su novio en una carretera interestatal y luego murió cuando corrió frente a un tractor en la madrugada del sábado, según dieron a conocer las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange informa que la mujer de 30 años y su novio de 27 tuvieron una discusión y se detuvieron a lo largo de la carretera Interestatal 4.

Woman stabs man in car, dies after being hit by truck on I-4 in Orange County, authorities say https://t.co/kRbfxWNMr0 pic.twitter.com/y2okpLKw6B

— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) September 26, 2020