Estos son los principales nominados al premio Latin Grammy 2020

View this post on Instagram

A veces tengo que crear mi propia burbuja y decidir qué quiero que pase dentro de ella… para que cualquier lugar se convierta en un lugar inspirador para crear… 😌🙏🏼 Creando mi propio mundo sin interrupciones con los nuevos HUAWEI FreeBuds 3i. #HuaweiFreeBuds3i #HuaweiConCamilo