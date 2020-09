La policía irrumpe en una fiesta universitaria con más de 1,000 personas en Florida

El estado de Florida está reabriendo su economía y algunas universidades están reiniciando sus clases presenciales. Y con ello, las fiestas universitarias vuelven a estar de moda, a pesar de la pandemia.

Pero a algunos se les va de las manos. Es el caso de los universitarios de la Universidad Estatal de la Florida (FSU) que organizaron una fiesta multitudinaria en una casa cerca del campus. Los oficiales de policía de Tallahassee, al norte de Florida, respondieron a más de una docena de llamadas en referencia a grandes multitudes, según dice un comunicado del Departamento de Policía.

Te puede interesar: Las veces que Francis Suárez, el alcalde de Miami, ha incumplido la ley para irse de fiesta en plena crisis del coronavirus

My FSU student is ashamed of her school right now. As a FSU Alum, I'm also sadly disappointed to see such reckless disregard for human rights. https://t.co/QE3pbleIyW

Una reunión en un complejo de apartamentos fuera del campus en Dixie Drive involucró a más de mil personas reunidas en los exteriores con más de 700 vehículos. Los oficiales que llegaron justo antes de la medianoche pudieron dispersar a la multitud de manera segura con la ayuda de un helicóptero de la Oficina del Sherifff del Condado de Leon. El complejo de apartamentos está a unas dos millas del campus.

La fiesta multitudinaria tiene lugar cuando 1,500 estudiantes de esa universidad han dado positivo desde el 2 de agosto, cuando oficialmente comenzaron las clases. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió “algún tipo de declaración de derechos para los estudiantes” que los protegería de castigo “draconianos” que se imponen para detener su propagación.

Te puede interesar: Miami organiza una fiesta con David Guetta en medio del coronavirus: cientos incumplen la ley para verlo en vivo

THURSDAY: “@GovRonDeSantis said he would seek a ‘bill of rights’ for college students following harsh crackdowns on parties…”

2 DAYS LATER: “A large gathering with more than 1,000 people was shut down by cops Saturday night near Florida State University.”

Leadership matters.

— Nikki Fried (@nikkifried) September 29, 2020