Karol G y los hombres que han estado en su vida

Uno siempre quiero algo “más grande”… Un mejor trabajo, un mejor sueldo, viajar más, comprar más… Pero no nos damos cuenta q si tenemos 10 minutos para sentarse a ver las fotos q los demás montan… ya tenemos algo “más grande” que muchos … No solo es querer y pedir… todo empieza al Agradecer! Ya dijeron gracias hoy? Por que agradecen? 📸@jonathanquintero_