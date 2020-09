Los alcaldes del sur de la Florida quieren seguir sancionando a quienes no lleven mascarilla

Los condados de Miami-Dade y Broward decidieron continuar haciendo cumplir las órdenes locales de usar mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo que la Fase 3 del gobernador Ron DeSantis permite aún seguir sancionando a las personas que no cumplan con el uso de mascarillas en espacios públicos, a pesar de que el máximo responsable de la Florida prohibió las multas en esos casos, lo que permitiría que el uso del tapabocas fuera opcional.

“Tenemos un mandato de máscara. Simplemente no podemos cobrar esas multas y tarifas relacionadas con las violaciones de COVID-19 hasta que termine el COVID-19”, dijo la comisionada del condado de Broward, Barbara Sharief.

Los alcaldes locales también están trabajando para aclarar la orden de DeSantis por temor a que reabrir bares y clubes nocturnos y no imponer el distanciamiento social haga que los casos de coronavirus aumenten en el sur del estado.

“La razón por la que ha bajado es porque hemos tomado todas estas medidas”, dijo el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández.

