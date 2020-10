Los Lakers pegan primero y se van arriba en las Finales ante el Heat

Este jueves iniciaron las Finales de la NBA que por primera vez enfrenta a Los Angeles Lakers ante el Miami Heat, partido que se llevaron los Angelinos para ponerse adelante en la serie por el campeonato.

Los Lakers superaron al Miami Heat por marcador de 116-98.

🏆🏀 GAME 1 FINAL SCORE 🏀🏆

Anthony Davis puts up 34, LeBron tallies 25 PTS, 13 REB, 9 AST and the @Lakers take a 1-0 series lead! #NBAFinals Game 2: Friday – 9:00pm/et, ABC

Caldwell-Pope: 13 PTS, 2 3PM

Danny Green: 11 PTS, 3 3PM, 3 BLK

Jimmy Butler: 23 PTS, 5 AST pic.twitter.com/VXLywzlOzL

— NBA (@NBA) October 1, 2020