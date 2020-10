California es el primer estado en prohibir ingredientes químicos de los productos cosméticos

El pasado 30 de septiembre, California se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en prohibir al menos 24 ingredientes químicos tóxicos en productos cosméticos en los próximos años.

El proyecto, AB 2762, impulsado desde la Asamblea de California por el diputado Al Muratsuchi, fue promulgado por el gobernador Gavin Newsom y prohibirá el uso de dichos ingredientes desde el año 2025.

“California está liderando al país hacía la prohibición del uso de ingredientes químicos y tóxicos en los productos cosméticos”, aseguró Newsom durante la promulgación de la ley.

CA becomes 1st in U.S. to ban toxic chemicals in cosmetics!@GavinNewsom signed🖋️

🚫@AsmMuratsuchi's #AB2762: Bans 24 toxic chemicals in cosmetics💄

📃@SenatorLeyva's #SB312: Companies must disclose harmful ingredients in beauty & personal care products🧴https://t.co/DqA34afqo9

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) September 30, 2020