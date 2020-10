VIDEO: Piloto enloquece y arroja una pieza de su vehículo a la pista para golpear otro auto

Luca Corberi enloqueció y después anunció su retiro

En el mundo de deporte, hay ocasiones en que los atletas inevitablemente se enfadan, ya sea por no lograr el rendimiento adecuado o por algún acto cometido por sus rivales, pero no todos reaccionan como Luca Corberi, quien lanzó un pedazo de su vehículo a la pista para intentar golpear a un contrincante.

Este fin de semana, el campeonato mundial de karting en categoría KZ vivió uno de los momentos más bochornosos de su historia. En el circuito de Lonato, Italia, el piloto local Luca Corberi sufrió un ligero choque con Paolo Ippolito, el cual ocasionó su salida de la carrera al desprenderse una parte del parachoques de su vehículo. El piloto salió del vehículo, se acercó a la pista con la pieza de su vehículo en la mano y la lanzó hacia el auto de Ippolito, quien continuaba en la carrera.

Lo que ha hecho el piloto Luca Corberi en el Mundial de Karts… para que no le dejen pisar un circuito en su vida😡 pic.twitter.com/6ZwX7L74xf — Radioestadio (@Radioestadio) October 4, 2020

Afortunadamente, la pieza no impactó ningún auto, porque de haberlo hecho podría haber causado un accidente de grandes dimensiones. Tras este hecho, la comunidad automovilística pidió la suspensión de por vida del piloto italiano.

La mañana de este lunes, Corberi rompió el silencio, ofreció una disculpa y sorprendió a todos al anunciar que se retiraría para siempre del automovilismo.

Luca Corberi has apologised on social media. He added: 'I’ve decided to don’t take part to any other motorsport competition for the rest of my life.' pic.twitter.com/Oymrkslx0Q — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) October 5, 2020

“Me gustaría disculparme con la comunidad de los deportes de motor por lo que he hecho. No hay excusas para un acto tan vergonzoso, ha sido algo que nunca he hecho en mis 15 años de carrera, y realmente espero que no vuelva a verse en el futuro.

Después de la carrera, una vez que me llamaron los jueces deportivos, les pedí que me quitaran la licencia porque era plenamente consciente de mi imperdonable error, pero como me demostraron ellos no tienen el poder para hacerlo, y así está escrito en el reglamento, así que por favor, no les ataquen, ya que solo estaban haciendo su trabajo de la mejor manera posible.

Por esta razón, he decidido no participar en ninguna otra competición deportiva durante el resto de mi vida. No es por hacer justicia, es simplemente lo correcto”, escribió el piloto italiano.

