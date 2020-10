Trump autorizó desclasificar documentos de Rusiagate y de Hillary Clinton

El presidente Donald Trump ha anunciado este martes que ha aprobado la desclasificación de documentos relacionados con la investigación federal sobre la interferencia de las elecciones por parte de Rusia y el uso de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton de una cuenta de correo privada para enviar correos electrónicos del Gobierno.

Según ha escrito en Twitter, el presidente ha ordenado “la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relativos al mayor crimen político de la historia americana, el engaño de Rusia”.

“De la misma manera, el escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. ¡No hay redacciones!”, ha añadido en el mensaje.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020