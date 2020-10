Trump siguió el debate entre Pence y Harris con comentarios en Twitter

WASHINGTON – El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que la aspirante demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, es una “máquina de pifias”, mientras que alabó la actuación del vicepresidente Mike Pence en el debate frente a la progresista.

“¡Mike Pence lo está haciendo GENIAL! Ella es una máquina de pifias”, dijo Trump en Twitter, en un gesto que demostró que está viendo el cara a cara desde la Casa Blanca, donde está confinado debido a la COVID-19.

Mike Pence is doing GREAT! She is a gaffe machine.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020