Actriz porno ofrece $6,000 dólares para estar con Mike Perry, peleador de UFC

Mike Perry es un luchador de UFC que no es tan convencional con la mayoría, pues siempre trata de estar en contra del sistema y no tiene pelos en la lengua para expresar lo que piensa tanto de él, como de otros luchadores y de las artes marciales mixtas.

Hace algunos días, Perry lanzó un tweet en el que decía que quien le diera más dinero, podría estar acompañándolo en su esquina durante su siguiente pelea.

Whoever gives me the most money can be in my corner with @latory_g ,…

— Platinum Mike Perry (@PlatinumPerry) October 4, 2020