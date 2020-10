La mexicana Irene Aldana se lleva una paliza cortesía de Holly Holm en el UFC

Una verdadera clínica de artes marciales mixtas es la que recibió la mexicana Irene Aldana la noche del sábado en su primera pelea estelar en el UFC. La veterana Holly Holm simplemente le pasó por encima.

Holm dominó de principio a fin en Abu Dhabi, manejando la distancia y el ritmo de la pelea, con mucha mayor actividad, poder y recursos; fueron 25 minutos de superioridad para volver a colocarse como aspirante al título de peso gallo, mientras que para la originaria de Culiacán y radicada en Guadalajara fue una decepcionante noche, aunque llena de lecciones.

🇺🇸 @HollyHolm is still a threat in the BW division 👊 #UFCFightIsland4 pic.twitter.com/iZIv16UIcM

— UFC (@ufc) October 4, 2020