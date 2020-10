“Karen” de Palm Springs llama al 911 para quejarse sobre uso de mascarilla facial

El uso obligado de las mascarillas faciales para prevenir el coronavirus ha ocasionado todo tipo de reacciones, pero lo que hizo una mujer en Palm Springs, California, marca un nuevo nivel.

La mujer, captada en video, llamó al número de emergencias 911 para denunciar que no le permitían entrar en una tienda de mascotas por negarse a usar una mascarilla facial.

“No voy a usar una máscara”, se le escucha decir a la mujer cuando un empleado de la tienda intenta darle una solución. La mujer constantemente usó un tono amenazante sobre el empleado.

