Heat vence dramáticamente a Lakers y les impide coronarse

Los Angeles Lakers llegaron al quinto juego con una ventaja de 3-1 en las Finales de la NBA ante el Miami Heat, pero los de Florida comandados por Jimmy Butler se llevaron la victoria dramáticamente con marcador de 111-108.

Una noche redonda para Butler que comandó al Heat todo el partido y terminó con un triple doble al marcar 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

Butler salió victorioso del duelo con LeBron James, quien terminó con 40 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias.

35 PTS, 12 REB, 11 AST for Jimmy Butler and the @MiamiHEAT FORCE A GAME 6 Sunday at 7:30pm/et on ABC! #NBAFinals #HEATTwitter pic.twitter.com/O7GA2Hlvlc

— NBA (@NBA) October 10, 2020