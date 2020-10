Abogado de Texas grababa en video a su compañera de trabajo en el baño; tenía cientos de videos y fotos de la víctima

TEXAS – Un abogado de Houston se encuentra al otro lado de un asunto legal luego de que las autoridades le entablaron cargos por presuntamente haber grabado a una de sus compañeras de trabajo mientras que usaba el baño.

Landon Keating, de 30 años, enfrenta cinco cargos por grabaciones invasivas visuales.

La víctima denunció a oficiales de la Policía del Precinto 4 del Condado Harris, que descubrió el celular escondido en un baño de la oficina.

Al revisar el celular la víctima encontró varios videos de ella mientras usaba el baño. El celular resultó ser propiedad de Keating, según investigadores del Precinto 4.

CONSTABLES ARREST SUSPECT FOR FIVE COUNTS OF INVASIVE VISUAL RECORDING

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) October 13, 2020