Policía: Acusan a mujer de matar a una joven y removerle el feto del vientre; la Policía de Texas investiga el caso perturbador

TEXAS – Una mujer fue arrestada luego de que un feto fue removido del vientre de una mujer que fue encontrada muerta en una pequeña ciudad del Este de Texas.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que el cuerpo de Reagan Simmons, de 21 años, fue descubierto este viernes en una residencia de New Boston, una ciudad con una población de 4,600 personas.

Investigadores dijeron que Taylor Parker, de 27 años, fue arrestada en conexión con el caso luego de que fue acusada de haber removido el bebé del cuerpo de Simmons.

Parker enfrenta dos cargos de asesinato y uno por secuestro, según informó la Policía.

Investigadores dijeron que oficiales fueron notificados que Parker había llegado al McCurtain Memorial Hospital esa mañana del viernes con un bebé que según ella acababa de dar a luz en el costado de una carretera.

Oficiales se dirigieron al hospital y se enteraron qué Parker había sido detenida por un oficial de la Policía de Texas en Dekalb, Texas.

Parker le dijo al oficial que acababa de dar a luz y que el bebé no estaba respirando. El oficial llamó a una ambulancia y Parker y el bebé fueron traslados al hospital mencionado que se encuentra en territorio del estado de Oklahoma. El bebé fue pronunciado muerto en el hospital.

Charges have been filed in Oklahoma over the death of the fetus. Charges are pending in Texas over the killing of the baby’s mom. https://t.co/Ccmd38I22h

— KSLA News 12 (@KSLA) October 12, 2020