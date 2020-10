Arrestan a hombre que incendió patrulla de policía en Santa Mónica durante los disturbios de mayo

El pasado martes 13 de octubre fue el día en el que terminó la suerte de Nathan Wilson de 27 años residente de California, tras ser arrestado por incendiar una patrulla de la policía en Santa Mónica el pasado mes de mayo durante los disturbios de Los Ángeles tras la muerte de George Floyd.

El FBI estaba ofreciendo hasta $10,000 dólares de recompensa por información que llevara a identificar al ahora conocido joven residente de Irvine, California.

“¿Reconoces a este sujeto que está usando una gorra del restaurante Don Pisto? El FBI y la Policía de Santa Mónica lo buscan por incendiar una patrulla el 31 de mayo”, se lee en el tweet de la agencia federal.

Do you recognize this suspect who is seen in photos wearing a hat from Don Pisto restaurant? He's wanted by #FBI & @SantaMonicaPD for the #arson of a police vehicle on May 31, 2020. Call SMPD or FBi to claim the #Reward offered. #SafeLA #FugitiveFridayhttps://t.co/uSJVseZaFX

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) August 7, 2020