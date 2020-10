5 Famosos que vivieron la terrible experiencia de ser secuestrados

View this post on Instagram

Por qué te insisto con el tema de empezar tus @100diassaludables ? Porque quiero ayudarte a que tu salud sea mucho mejor, (yo neta hace un año no me enfermo ni de gripa); Quiero ayudarte a que te veas como te quieres ver, elevar tu autoestima siendo ese gym partner que quieres y que te va a motivar aunque sea por este medio, a que no te rindas. (Yo no te voy a decir intenso ni azotado como tus amigos); Quiero ayudarte a dar ese primer paso, (a veces no sabemos por dónde empezar); Quiero que hagamos un cambio en las cifras , somos primer lugar en obesidad infantil A NIVEL MUNDIAL. En 1988 solamente el 34.5% de la población tenía sobrepeso, en 2018 75.2% lo padecen. #NOESNORMAL La primera causa de muerte en México es la diabetes. México es el país que más consume coca cola a nivel mundial. Nos parece normal que en las escuelas lo único que le vendan a los niños sean papitas, refrescos y dulces. Premiamos a los niños con comida y castigamos a los niños con comida y eso NO ES NORMAL. Ser saludable no es comer menos, es aprender a comer mejor. Comer saludablemente NO es un castigo, es darle mejor calidad de vida a tu cuerpo, es fortalecerlo, darle herramientas para crecer y desarrollarse mejor. Es quererte a ti mismo. Deja el cigarro, el alcohol, la comida chatarra, los refrescos, los lácteos y todo aquello que ya sabes que te hace daño o provoca enfermedades. Te reto a que hoy empieces a ser la mejor versión de ti mismo, por ti, porque eres tú el porqué de tus acciones. Sé saludable. Quiérete un chingo! . . . #alejandrosandi #100diassaludables 📸 @rene_arevalo_ #behealthy #behappy #beyourself