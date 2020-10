Luis Figo reveló porque salió del Barcelona para llegar al Real Madrid y le dio con todo a ex presidente culé

La llegada del crack portugués al Real Madrid fue el inicio de Los Galácticos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el ya lejano 2000, Luis Figo dejó su rol como líder y figura del Barcelona y sorprendió al mundo futbolístico al fichar por el Real Madrid, siendo así la primera estrella de talla mundial que Madrid contrató antes de Zidane, Ronaldo y Beckham.

El cambio de equipo le sentó bien a Figo, pues formó parte de un Madrid de época. Sin embargo, el dejar a los blaugranas y llegar a Madrid se debe en gran parte a la llegada de Joan Gaspart a la presidencia del Barcelona, personaje al que Figo no le creía nada. Así lo reveló Figo en el programa Universo Valdano.

“El verano estuvo lleno de informaciones, noticias y todo eso. Llegó un momento, lógico, en el que tengo que decidir. Las elecciones las gana Florentino Pérez justo en Madrid. Yo no sabía si iba a ganar o no, yo solo sabía a través de las noticias que leía. No conocía a Florentino ni sabía cómo estaba el tema de las elecciones. Mi representante firma un compromiso con él, él gana y yo estoy para tomar una decisión sobre mi futuro En esa época, el candidato en las elecciones de Barcelona que va a ganar es Gaspart. Entonces yo, lógicamente de Gaspart no me fío ni un pelo. Me puede prometer la luna que es una persona que no me dice nada. Así que tomo la decisión de tomar la responsabilidad y venir al Madrid”, declaró Figo.

El 25 de julio, Figo fue presentado con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El club español lo fichó por 61 millones de euros, siendo en aquel momento el traspaso más caro de la historia.

Te puede interesar:

Todo inició con Figo: a 20 años del nacimiento de los “Galácticos” del Real Madrid

Luis Figo rompe el mito: “Nunca tuve nada con Guardiola, me gustan las mujeres”