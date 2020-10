Erika Buenfil recuerda cómo descubrió que el padre de su hijo era casado

La actriz rompió el silencio y abordó el difícil momento que vivió al enterarse que el padre de su hijo, Ernesto Cedillo Jr., estaba casado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque es conocida como una de las grandes actrices de México y ha protagonizado varias telenovelas a lo largo de 46 años de carrera artística, durante los últimos meses Erika Buenfil ha protagonizado divertidos videos dentro de las redes sociales lo que le ha llevado a coronarse como toda una celebridad en ellas, sin embargo, poco se sabe de su vida privada la cual ha preferido guardar en total hermetismo, incluida la historia que vivió con el padre de su hijo Nicolás.

La protagonista de ‘Amores Verdaderos’ rompió el silencio durante una entrevista para el canal de Youtube Tlnovelas, en donde abordó el difícil momento que vivió al enterarse que el padre de su hijo, Ernesto Cedillo Jr., estaba casado.

En la charla que sostuvo con la periodista de espectáculos Aurora Valle a principios de 2019, la actriz confesó que cuando tenía ocho meses de embarazo descubrió que su pareja, en ese entonces, se había casado, pero como si se tratara de una telenovela ella era la única que no se había enterado:

“Estaba en mi casa con ocho meses de embarazo, era enero y entonces me acuerdo que oigo mucho escándalo y me asomo despacito para saber de qué hablaban. Mi cuñada llega y oigo que dicen ‘no se la enseñen, no le digan nada, no se la enseñen’. Había salido en la portada de una revista la boda y la foto, y todo y no querían que yo la viera. Bajo y todo mundo en silencio. Yo tenía un chofer en Monterrey, y le dije que me llevara a una tienda de conveniencia a comprar la revista que no me querían enseñar y yo la vi. Es horrible“, narró Buenfil.

Desde ese momento prefirió hacerse cargo de su hijo y viendo con objetividad el curdo momento, se convenció de que todo sucedió de esa forma para evitarle algo peor: “Yo tengo una cosa en mi forma de ser que todo lo transformo en positivo. Siempre suceden las cosas para evitarme algo peor. Nunca perdí mi fe ni mi entusiasmo. Sí sufrí claro y te rompes por dentro ¿no?, pero ¿qué hacía?“.

Asimismo, recordó que tanto sus hermanos como su mamá quisieron intervenir y pelear para que el hijo del ex Presidente de México, Ernesto Cedillo, reconociera a su bebé, pero nunca los dejó por lo que únicamente lleva los apellidos de ella: “Si no le nace no voy a obligar a nadie“, señaló.

Además de confirmar el gran parecido físico que Nicolás comparte con su papá, la mexicana aseguró que este lo buscó en una ocasión poco después de su nacimiento.

“Lo conoció una vez bebé, y nunca más. No lo conoció ni Nicolás se acuerda de él. Él sabe quién es su papá. Yo no le miento, ni jamás le he prohibido si en algún momento dado él quiere buscarlo. No tengo los datos, pero es cuestión de buscar y siempre hay alguien que pueda encontrarlo o encontrarnos“, agregó consiente de que su hijo decidirá en su momento qué hacer con esta parte de su vida, pero por ahora, ha inventado sus propias historias en torno al paradero de su padre.