Se revelan los delanteros nominados para el Balón de Oro Dream Team ¡Y no está Hugo Sánchez!

Con la cancelación de la entrega del Balón de Oro 2020 a causa del coronavirus, France Football decidió crear un premio especial llamado Balón de Oro Dream Team, con el fin de premiar a los mejores once jugadores de la historia.

En semanas anteriores se revelaron los nombres de los defensas y porteros nominados, así como los mediocampistas elegibles para dicho reconocimiento. Finalmente, este lunes se revelaron los delanteros considerados para obtener el galardón.

Lionel Messi encabeza la lista de los delanteros por derecha, la cual incluye a nombres como George Best, Garrincha, Arjen Robben y David Beckham, entre otros.

We follow up the #BOdreamteam nominees reveal today !

Let's start with the right forwards !

To be continued…

At 12:00 pm : centre forwards

At 1:00 pm : left forwards

— France Football (@francefootball) October 19, 2020