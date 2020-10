Anaheim otorgará ayuda económica a restaurantes que necesitan dinero para instalar mesas en el exterior

Aquellos dueños de restaurantes de Anaheim que necesiten apoyo económico para instalar o expandir su programa de mesas al aire libre lo recibirán por parte de la ciudad bajo un nuevo programa.

“Como sabemos que no todos los restaurantes tienen patios o aceras grandes, estamos aquí para ayudarlos”, afirma un comunicado de la ciudad del condado de Orange.

Anaheim is offering grants to local restaurants who need help building or expanding outdoor dining space amid the ongoing #COVID19 crisis. https://t.co/43wbtIjKcz pic.twitter.com/z5w9nTSXB3

— City of Anaheim (@City_of_Anaheim) October 22, 2020