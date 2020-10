Arrestan a un abogado de Miami acusado de atracar 5 bancos

Parece de película, pero no lo es. Un abogado del sur de la Florida fue arrestado por su participación en, al menos, cinco robos o intentos de robo a bancos locales, según confirmaron funcionarios del FBI.

Aaron Honaker, de 41 años, fue arrestado el martes por la noche en plena acción. Al parecer, y según la versión de los oficiales, el hombre intentaba ingresar en un banco de Coral Gables, una ciudad aledaña a Miami.

Aaron Honaker, an attorney who worked at boutique firms in Miami-Dade’s Coral Gables, has been unmasked by the FBI as a “serial bank robber” who allegedly hit five banks in the last three weeks https://t.co/0xw7Q9UPZu

— The Daily Beast (@thedailybeast) October 21, 2020