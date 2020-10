Tribunal de California: Lyft y Uber deben clasificar a los conductores como empleados

Después de meses de disputas legales, una corte de apelaciones de California dictaminó que los operadores de viajes compartidos Uber y Lyft deben considerar a sus conductores como empleados, una perspectiva que tiene a ambas compañías amenazando con abandonar el estado.

El fallo del jueves se produjo cinco meses después de que California exigiera por primera vez que las empresas reclasificaran a sus conductores como empleados, diciendo que están violando una nueva ley estatal que entró en vigor este año, que regula que las empresas solo pueden considerar a los trabajadores como contratistas independientes si están completamente libres de su control y realizan trabajos fuera del negocio principal.

Clasificar a los conductores como empleados obligaría tanto a Lyft como a Uber a proporcionar beneficios como salario mínimo, pago de horas extras, licencia por enfermedad y seguro de desempleo.

“Uber y Lyft han usado su fuerza e influencia para resistirse a tratar a sus conductores como trabajadores con derecho a recibir esas protecciones de cheques de pago y beneficios”, dijo el fiscal general de California Xavier Becerra en un comunicado.

“Los tribunales vieron bien sus argumentos. La decisión de hoy se toma el mismo día en que el gobierno federal informa que más de un millón de estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo, y 3 de cada 10 de ellos son trabajadores autónomos o autónomos”.

In the midst of a COVID health and economic crisis, what worker can afford to be denied basic protections like paid sick leave, unemployment insurance, minimum wage or overtime?

— Xavier Becerra (@AGBecerra) October 23, 2020