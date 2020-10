A sus 48 años, Patricia Manterola presume cuerpazo espectacular en traje de baño

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Patricia Manterola se encuentra disfrutando unos días de descanso junto a su familia en un lujoso complejo turístico ubicado en Santa Fe, Estados Unidos, desde donde presumió su cuerpo espectacular en traje de baño.

Este fin de semana, la cantante mexicana compartió una serie de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se le ve posando con un traje de baño de una pieza negro con detalles blancos que resaltaron sus curvas.

Posando frente a una enorme piscina, mostró su belleza en varias ocasiones. En la primera publicación, presumió tres fotografías de la sensual vista panorámica que alcanzó mientras espera a que salga el sol, con las que superó los 24 mil corazones rojos.

Pero eso no fue todo, ya que la ex integrante del grupo Garibaldi acompañó otra serie de instantáneas con la descripción: “Al agua, no me animaba, pero ahí vamos ¿Quién me acompaña?“, en donde apareció junto a sus tres hijos, Lucca, Alesso y Matteo, además de su esposo, Forrest Kolb, con quien se casó en el año 2010.

Luciendo su torneada anatomía, la originaria de la Ciudad de México complació a más de un millón de seguidores con una nueva instantánea, en la que posó de cabeza, dejando ver que a sus 48 años sigue manteniendo una belleza excepcional.