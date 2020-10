Cynthia Klitbo defiende la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto: “Nadie te roba el marido”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde que se dio a conocer la relación sentimental entre los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, surgió una guerra de declaraciones entre ellos y Geraldine Bazán, quien en ese momento era esposa del actor de 45 años. Sin embargo, aunque han pasado varios meses desde que inició el romance, sigue dando de qué hablar y en esta ocasión Cynthia Klitbo compartió su opinión en nombre del cariño que le tiene a la actriz de origen ruso.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación afuera de Televisa San ángel, en donde la estrella de ‘El Dragón’ dio su versión de la polémica que enfrenta una de las figuras que ha acaparado los reflectores durante los últimos meses, Irina Baerva, asegurando que nadie le roba nada a nadie.

“Yo amo a Irina Baeva, es mi hija. Me gusta su relación con Gabriel Soto y él no es una cosa que te intercambies, nadie le roba nadie nada. Lo que es tuyo no se va, cuando ya no es tuyo se va y ni modo“, señaló Klitbo.

Además, resaltó el trabajo de Soto como padre ya que siempre está al pendiente de sus hijas y pidió no juzgar a Irina, ya que su noviazgo fue una decisión que ambos tomaron:

“Él no deja de ser papá. Es su relación, pero yo amo a Irina y además no puedes juzgar a una chava de 25 con un hombre de cuarenta y pico y ella sea la malosa“, dijo ante las cámaras del periodista Eden Dorantes.

Asimismo confesó que ella pasó por una situación similar, sin embargo con el tiempo entendió que una pareja no se la roba nadie, simplemente se va cuando el amor se termina.

“Los matrimonios no se destruyen señores, nadie te roba el marido. Niñas no se pongan en ese plan, el marido es el canijo y se va cuando ya no hay amor, o la mujer, quien sea, pero los humanos no somos una cosa que se intercambie como papitas y te las robes, hay que entenderlo, a mí me costó, pero lo entendí“, destacó.

Antes de finalizar, la actriz también habló de la penosa situación que vive Ninel Conde, quien aseguró siempre ha sido una buena madre que ha trabajado para sus hijos:

“Yo no creo que Ninel sea una mala madre, porque ha trabajado y todo lo que ha hecho ha sido por la fuerza que le han dado sus hijos y el hecho que tú prohíbas que vean a la mamá o al papá no está padre. Ninel debe estar sufriendo mucho“, añadió.

Y le mandó un mensaje: “Amiga te mando muchos besos todo mi corazón y ojalá las cosas se resuelvan porque finalmente el niño es el que resiente y ojalá llegaran a un acuerdo“.