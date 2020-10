Alan Pulido asegura que en México lo han minimizado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El delantero mexicano del Sporting Kansas City de la MLS, Alan Pulido contestó a sus detractores y aseguró que en México minimizan todo lo que ha logrado.

Alan Pulido que llegó a la MLS hace un año, procedente de la Chivas, declaró en una conferencia de prensa que “todo lo que he logrado en México lo han minimizado y me causa risa. Las cosas que he hecho en lo personal si lo hace otro jugador se lo alaban más. Pero (estoy) tranquilo me mantengo en mi posición firme. Son metas personales y de equipo. A donde llego se me ha cumplido y me enfoco en eso”.

La pasada convocatoria a la Selección Nacional motivó a Pulido para continuar con el nivel de juego que lo tiene con siete goles esta temporada en la MLS.

“La verdad contento porque lo dije que iba a trabajar para regresar a Selección. Me sentí contento de representar a mi país. La verdad fueron partidos importantes de mucho nivel donde no me tocó tanta participación pero lo que me tocó lo hice de buena manera, no debo bajar los brazos seguir trabajando y van a seguir los llamados”, indicó el exariete de Chivas y de Tigres.

De igual forma, mandó un mensaje al “Tata” Martino para que lo siga teniendo en cuenta para la selección de cara a la siguiente fecha FIFA que se viene en noviembre, pues afirmó que vive un gran momento futbolístico: “Nada es casualidad y no de la nada paso por buen momento. La mentalidad siempre ha sido que puedo y los retos personales de estar en los primeros lugares y regresar a Selección.

