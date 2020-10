“Sueño con marcarle otro gol a los ingleses con la mano”: la polémica declaración de Maradona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Polémico dentro de la cancha y fuera de ella pero sin duda uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol, Diego Armando Maradona ha puesto el dedo en la llaga de una vieja herida y recordó en una entrevista la ocasión que eliminó a Inglaterra en el mundial de México 1986 anotando un gol con la mano.

En entrevista para France Football, quienes nominaron a Maradona al Balón de Oro Dream Team, el mítico 10 argentino habló sobre la mano de Dios y en tono de burla contó que sueña con marcar otro gol a los ingleses, ahora con la otra mano.

Maradona también reveló al medio francés que estuvo cerca de llegar al fútbol galo para jugar con el Olympique de Marsella, pero no ocurrió: “Los dirigentes de Marsella se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron doblar mi salario. Estaba jugando en Nápoles en ese momento y el presidente Ferlaino me dijo que si ganábamos la Copa de Europa me dejaría ir. Bernard Tapie y Michel Hidalgo incluso vinieron a verme hasta Italia para hacerme una propuesta y para que lo discutieramos todos juntos. Una vez que regresé a Nápoles le dije a Ferlaino: “Gracias presidente por todos estos hermosos años, me voy”. En ese momento, comenzó a hacerse el tonto, como si no entendiera, y retrocedió. Fin de la historia”.

