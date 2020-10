El mejor defensa del mundo, ya se recupera: Virgil Van Dijk fue operado con éxito de la rodilla

Virgil Van Dijk, jugador del Liverpool y considerado el mejor defensa del mundo, ha sido operado con éxito de la lesión que sufrió en le ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante toda la temporada.

“El jugador del Liverpool se ha operado según lo planeado en Londres y todo ha ido correctamente. Van Dijk ahora comenzará el proceso de rehabilitación con el apoyo de todo el departamento médico del Liverpool”, dijo el club inglés en un comunicado.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.

He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪

— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020