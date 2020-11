Simpatizantes de Trump hicieron una caravana de 60 millas y luego bloquearon centro de votación en Temecula

Simpatizantes del presidente y candidato a la reelección Donald Trump realizaron una gran caravana el pasado domingo en el condado de Riverside recorriendo más de 60 millas hasta llegar a un parque en Temecula donde bloquearon el acceso a un centro de votación.

De acuerdo con información difundida por ABC, los simpatizantes del presidente realizaron la caravana desde Riverside a Temecula tomando el sentido oeste del Freeway 91 y luego el Freeway 15 con dirección sur hasta llegar al Ronald Reagan Sports Park de Temecula.

A massive caravan of Trump supporters paraded for 60 miles through Riverside County before gathering at a large Temecula sports park, blocking access to the site, which included a vote center. https://t.co/BA50CkrhV1

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 2, 2020