Trump jugaba golf cuando se anunció su derrota; ha hecho casi 300 visitas durante su presidencia

Durante su presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha pasado innumerables horas jugando al golf, una de sus actividades favoritas.

Noe fue entonces del todo raro, aunque sí irónico, que el Presidente recibiera la noticia de que había sido derrotado en las elecciones presidenciales mientras se encontraba en el campo de golf este sábado.

"When the going got tough, Trump went golfing"

Trump was at his Virginia golf course when the presidential race was called for Joe Biden.

The current president has not yet conceded and says he will challenge the #USElection result.

More here: https://t.co/QFvVxQFDhs pic.twitter.com/IJObJPgvDA

— SkyNews (@SkyNews) November 7, 2020