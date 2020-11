Tormenta tropical Eta deja inundaciones en Florida, pero puede que no golpee al estado como huracán

El sur de la Florida ya sufre los efectos de la tormenta tropical Eta, con inundaciones y miles de personas sin electricidad, aunque se prevé que no se convierta de nuevo en huracán hasta que llegue el lunes al Golfo de México, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Según el último boletín, emitido a las 10 pm hora del este, Eta está muy cerca del extremo sur de la península floridana y mantiene unos vientos de 65 millas por hora (100 km/h).

Flooding rainfall & gusty winds from Tropical Storm #Eta continue to move across southern and central Florida this evening as the center of the storm tracks northwest through the Florida Keys.

La tormenta tropical se desplaza rápidamente (14 millas por hora o 22 km/h) hacia el noroeste y pasará junto a los Cayos de Florida a lo largo de la próxima madrugada.

Durante este periodo de tiempo, y hasta que se convierta en huracán de categoría 1 pasado el mediodía del lunes, Eta dejará “lluvias fuertes e inundaciones repentinas” que podrían poner en peligro la vida de los residentes, que padecerán además los efectos de los fuertes vientos y las peligrosas marejadas.

Varias zonas urbanas del sur de Florida, región que se encuentra en la parte norte y noreste del sistema, que está dejando mayores descargas de lluvia, sufrieron inundaciones como consecuencia de las intensas precipitaciones que han caído el fin de semana.

Y se prevé que la situación empeore con el paso de las horas y la llegada de nuevas bandas de lluvia de Eta a la región, que se encuentra en estado de alarma.

10 PM EST Sunday, November 8: Key Messages for Tropical Storm #Eta.

Life-threatening flash flooding is possible across urban areas of southeast Florida tonight. In addition, life-threatening storm surge is possible along the Florida Keys where a Storm Surge Warning is in effect. pic.twitter.com/pwtBvTmplR

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 9, 2020