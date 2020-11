Un joven con síndrome de Down hace historia al completar un Ironman en Florida

Un joven de 21 años y residente en Florida ha hecho historia al ser la primera persona con síndrome de Down en competir en el popular triatlón Ironman Florida que incluye nadar durante 2.4 millas, 112 millas en bicicletas y correr 26.2 millas. Todo eso en un solo día.

Chris Nikic se inscribió en un programa de triatlón en las Olimpiadas Especiales de Florida en 2018. Tras varias sesiones de entrenamiento, su padre se dio cuenta de que podía superarse y ambos estuvieron pensando en participar en un Ironman.

Su progenitor dice que ha sido de gran ayuda para Nikic trabajar hacia metas específicas y las ha repetido diariamente durante los últimos años a medida que las logra. Ha sido especialmente gratificante demostrar que los médicos y los detractores se equivocan.

Recientemente el Orlando Sentinel dio a conocer que Nikic tuvo su primera cirugía de corazón a los 5 meses de edad. Asistió a siete escuelas diferentes desde el jardín de infancia hasta el quinto grado. Finalmente sus padres pudieron encontrar una pequeña escuela privada que podía acomodarlo mejor.

A los 16 años ya compitió en un triatlón de primavera infantil. Perdió dos años de entrenamiento debido a repetidas cirugías para reconstruir sus canales auditivos. Cuando comenzó de nuevo, apenas podía nadar una sola vuelta o correr 100 yardas sin detenerse.

It's official! @SpecialOlympics Florida athlete @ChrisNikic is an IRONMAN 🏃‍♂️ 🚴 🏊‍♂️

Chris made history as the 1st person with Down syndrome to finish the full triathlon. His feat landed him in the Guinness World Records & inspired so many around the world! #Choosetoinclude #IMFL pic.twitter.com/OiiqnDSbEu

— Special Olympics (@SpecialOlympics) November 8, 2020