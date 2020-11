Anne Hathaway cumple 38 años: las razones por las que llegó a ser “la actriz más odiada de Hollywood”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Anne Hathaway ha llegado a la madurez como actriz pues ha pasado de ser una intérprete para películas de adolescentes, a una consagrada artista, considerada para papeles de gran envergadura.

La nacida en Brooklyn, Nueva York, llegó a la fama gracias a la cinta “El Diario de la Princesa” y ahora, en su cumpleaños 38, la experiencia la ha alcanzado por completo.

Ganadora del Oscar, Globo del Oro, BAFTA y el SAG por su interpretación en la película “Les Miserables”, donde compartió crédito junto a Hugh Jackman y Rusell Crowe, ha superado algunos de sus traumas que le ha dejado ser tan popular, situación que la tuvo en jaque por algunos años.

Y es que, a pesar de su carisma dentro y fuera del set de filmación, la actriz vivió siendo odiada durante mucho tiempo por la gente que no la consideraba tan buena persona.

Bien dicen por ahí que Hathaway fue la primera gran personaje en ser cancelada por las actuales generaciones, sobretodo cuando los fans pensaron que quiso acaparar a su producción por el discurso que dio cuando “Les Miserables” se llevó el Globo de Oro por Mejor Película.

Los diarios más importantes del espectáculo lanzaron títulos en contra de ella. The Atlantic dijo: “Así de irritante será Anne Hathaway en los Oscar”, CNN: “Por qué te encanta odiar a Anne Hathaway”, el New York Times: “¿Qué está haciendo mal Anne Hathaway?”, Buzzfeed aseguraba porque era igual de odiada que Vanessa Hudgens y de nuevo The Atlantic lanzó: “Guía para que Anna Kendrick no acabe como Anne Hathaway”.

Esto afectó a la actriz de gran manera, pues pasó de ser la alegre mujer que siempre tenía una sonrisa de ceja a ceja a mostrarse un poco menos “perfecta” a la hora de dar una entrevista, en una alfombra roja o el estreno de alguna película.

Incluso, cuando se alzó con el Oscar en 2013, Hathaway confesó que esto no la hizo completamente feliz.

“Es una felicidad complicada, me sentía rara al estar ahí plantada con un vestido que costaba más de lo que mucha gente va a ganar en toda su vida. Me sentía mal por haber ganado ese premio representando un dolor que aún forma parte de nuestra experiencia colectiva como seres humanos. No tuve el valor de decir ‘no me siento cómoda con esto’. Intenté fingir que era feliz y la gente se dio cuenta”.

Desgraciadamente, la actriz no ha podido superar estar en el ojo del huracán de la prensa, a pesar de que no sea su culpa directamente. Para su último filme “Las Brujas”, el cual fue un fracaso en cuestiones de ingresos económicos, Hathaway da vida a la “Gran Bruja”, protagonista de la cinta.

Sin embargo, y a diferencia del libro de Roald Dahl, en donde estos seres tienen garras en lugar de manos, Anne salió en la obra de Robert Zemeckis con manos de tres dedos, algo que a las personas que sufren de este padecimiento, un mal congénito llamado ectrodactilia, no les pareció nada bien.

“En particular quiero pedir perdón a los niños con diferencias en las extremidades. Ahora que conozco su situación, prometo que lo haré mejor. Y también les debo una disculpa especial a todos los que los aman con tanta fuerza como yo amo a mis propios hijos: lamento haber decepcionado a su familia”, fue parte de la disculpa que Hathaway dio por haber sido señalada como insensible o malintencionada.

Ya sea por el vestido que usó en la ceremonia de los Oscars del 2013, su presunta falsa forma de ser o una caracterización que ella no pidió, Anne Hathaway siempre tendrá a alguien que la juzgará por sus actos.