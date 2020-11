Video muestras las largas filas que hay en Los Ángeles para hacerse prueba del coronavirus

El condado de Los Ángeles ha sido el epicentro del coronavirus en California desde que la pandemia se propagó con fuerza por el territorio de la costa oeste y ahora enfrenta nuevos incrementos de casos en una visible tercera oleada nacional.

Debido a ello, el alcalde Eric Garcetti anunció que la ciudad incrementaría su capacidad de operaciones para cumplir con el incremento de la demanda de pruebas de detección, asegurando que se podían realizar al menos 32,400 pruebas gratuitas diarias.

We are continuing to ramp up our COVID-19 testing to meet increased demand. We now have capacity to test more than 32,400 people per day at City sites, and we're extending hours at Dodger Stadium to 8 am-8 pm.

Don't wait. If you need a test, get one now. https://t.co/rHWABmXUEl pic.twitter.com/jUHcavZmdr

— MayorOfLA (@MayorOfLA) November 11, 2020