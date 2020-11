Prepara guarniciones deliciosas para el Día de Acción de Gracias usando tus electrodomésticos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Se acerca el de Día de Acción de Gracias y ahora es el momento para empezar a planear tu menú. Aún si la reunión será pequeña este año, quieres evitar los apuros usuales: El pavo está en el horno, mientras media docena de platillos esperan su turno para cocinar. Y por supuesto, cada receta requiere diferentes temperaturas en el horno. ¿Qué puedes hacer diferente?

Usa tus electrodomésticos en la encimera. Así, el pavo, el relleno y las verduras pueden estar listos al mismo tiempo para comerlos calientes.

“La tecnología de los electrodomésticos pequeños es tan avanzada que pueden hacer casi todo lo que hace el horno, pero a una escala más pequeña”, dice Emilio González, director asociado de operaciones de los laboratorios de Consumer Reports. “Sus funciones especializadas pueden hacer guisados y verduras tan bien como el horno”.

Antes de conectar tus aparatos de alto voltaje, asegúrate de ejecutarlos en circuitos separados o al menos no al mismo tiempo. No querrás tropezar con una interrupción eléctrica justo cuando tus invitados se están reuniendo alrededor de la mesa. Trata de no exceder los 1,920 vatios en un circuito de 20 amperios y los 1,440 vatios en un circuito de 15 amperios, dice Gonzalez.

Mira cómo adaptar las guarniciones clásicas del Día de Acción de Gracias para cocinarlas en una freidora, olla de cocción múltiple, olla de cocción lenta, tostadora y una máquina de hacer waffles. También incluimos licuadoras para hacer sopa, en caso de que tu estufa esté atestada. Si estás buscando comprar algún electrodoméstico pequeño, hemos incluido algunos modelos de alto rendimiento de nuestras pruebas.

Freidoras de aire

Las freidoras no se limitan a hacer crujientes papas fritas congeladas y nuggets de pollo. Con solo 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva, las verduras salen tiernas pero irresistiblemente crujientes y caramelizadas, perfectas para acompañar verduras en el Día de Acción de Gracias.

Solo ten en cuenta que debido a que las freidoras dependen de los ventiladores para hacer circular el aire caliente para cocinar los alimentos, funcionan más rápidamente y con un calor más intenso que los hornos tradicionales. Por lo tanto, cuando adaptes recetas de asado al horno para la freidora, baja la temperatura en 25 ° F para lograr resultados similares y verifica que ya estén cocidas aproximadamente a dos tercios del tiempo de cocción sugerido.

Con las verduras (a diferencia de los alimentos empanizados), puedes llenar la canasta casi hasta el tope, pero una canasta más llena de verduras requerirá más tiempo para cocinarse y los resultados pueden ser menos crujientes que si los cocinaras en tandas. De cualquier manera, querrás agitar la canasta cada 5 minutos aproximadamente para voltear la comida y asegurarte de que se dore uniformemente.

Coles de Bruselas

Mezcla las coles de Bruselas cortadas con suficiente aceite de oliva para cubrirlas. Sazona con sal y pimienta y fríe durante 20 minutos a 360 ° F.

Zanahorias

Mezcla las zanahorias cortadas con un poco de mantequilla derretida y miel, sazona con una pizca de sal, pimienta y cilantro (o cualquier especia que quieras usar) y fríelas a 400 ° F durante 30 minutos.

Papas asadas

Una freidora producirá papas doradas que son crujientes por fuera y cremosas por dentro. Mezcla las papitas alargadas (fingerling) o las papas de mármol con suficiente aceite de oliva para cocinar y sazona con un toque de sal y pimienta negra. Fríe al aire a 400 ° F durante 15 a 20 minutos.

Aquí están las mejores freidoras para cantidades grandes:

Licuadoras

Las licuadoras son muy buenas para los licuados, pero puedes usarlas para hacer purés o salsas para acompañar tus platillos favoritos. Algunas hasta pueden calentar los ingredientes usando la fricción de las cuchillas o el calentador en la base, así puedes dejar espacio en la estufa para cocinar otros platillos.

Cuidado: Los ingredientes calientes pueden causar que algunas licuadoras no funcionen bien. Revisa el manual del producto para ver si puedes usar ingredientes calientes en la licuadora. Si la tapa de la licuadora no tiene un agujero de ventilación, el calor acumulará la presión, lo que puede hacer que se bote la tapa.

Sopa de calabaza al curry

Si tienes una licuadora de alto rendimiento que calienta, agrega cubos de calabaza cruda o asada, un poco de caldo, dientes de ajo o chalotes, zanahorias, apio, curry en polvo y cualquier otro condimento que desees. Enciende la licuadora en su velocidad más baja, luego aumenta a su velocidad más alta y mezcla durante 6 minutos, o hasta que el vapor salga por la tapa ventilada. Si tienes una licuadora tradicional, primero asa o saltea los ingredientes, mezcla y luego caliéntala en la estufa.

Estas licuadoras pueden hacer el trabajo:

Ollas de cocción múltiples

En el modo de cocción a presión, las ollas de cocción múltiples pueden ablandar una cazuela de ejotes y hacer macarrones con queso más rápido que un horno. El único inconveniente es que la mayoría de los modelos no pueden hacer crujientes los alimentos (excepto el Ninja Foodi, a continuación, que viene con una tapa para asar por separado). Pero puedes usar el microondas o un horno tostador para tostar alimentos hasta que queden crujientes como pan rallado y cebollas fritas, luego agregarlos después de que tu comida esté lista en la olla de cocción múltiple.

Macarrones con queso

Los macarrones con queso horneados tienen una capa de pan rallado crujiente, pero puedes hacerlo con una olla de cocción múltiple y un microondas. Debido a que el líquido no se evapora realmente en una olla de cocción múltiple, usa menos agua para cocinar los macarrones: 1 litro por libra de pasta seca. Cocina durante 4 minutos a alta presión para que los macarrones queden al dente, luego suelta rápidamente la presión, cambia a la configuración de saltear y agrega la leche, la mantequilla y el queso. No agregues ingredientes lácteos durante la fase de cocción a presión o se convertirá en un desastre coagulado. Para la cobertura, mezcla un puñado de pan rallado panko con un poco de aceite de oliva y cocina en el microondas, y para y revuelve cada 30 segundos hasta que las migas estén doradas.

Arroz salvaje y champiñones

Utiliza la función de saltear en tu olla de cocción múltiple y cocina las cebollas picadas y el ajo hasta que estén suaves. Agrega un par de puñados de champiñones en rodajas, 1 taza de arroz salvaje, 1 taza de arroz basmati integral y 2 tazas de agua o caldo bajo en sodio. (Algunos manuales de ollas de cocción múltiple desaconsejan usar solo arroz silvestre y sugieren mezclarlo con arroz blanco o arroz integral para obtener mejores resultados). Revuélvelo para combinar y cocina a alta presión durante 30 minutos. Libera la presión manualmente después de 15 minutos, luego rocíalo con perejil picado y piñones tostados.

CR recomienda estas ollas de cocción múltiples:

Ollas de cocción lenta

Tomará un medio día para hacer un platillo en una olla de cocción lenta, pero puedes añadirle los ingredientes y encenderla, dejarla a un lado y olvidarla mientras haces otras cosas. Hasta puedes ponerla en otra habitación para dejar campo en el mostrador de tu cocina porque no tienes que cuidarla mientras se cocina.

Acelgas (collard greens)

Combina las verduras, la carne de cerdo, el vinagre, la sal, el azúcar y la pimienta, luego cubre y cocina a fuego lento durante 9 horas. Si tu receta incluye trozos de jamón, sácalos con cuidado y elimina toda la grasa y los huesos antes de revolver la carne con las verduras.

Papas gratinadas

Debido a que la olla de cocción lenta retiene mucho líquido y los lácteos pueden separarse durante períodos prolongados de cocción, agrega ¼ de taza de harina a la salsa de crema en tu receta de papas gratinadas para ayudar a espesarla y evitar que se separe. Engrasa el inserto y coloca las papas y el queso en capas como lo harías en una cazuela. Cocina a fuego alto durante 4 a 5 horas, hasta que las papas estén tiernas.

Aproximadamente 20 minutos antes de la cena, retira la tapa, apaga la olla de cocción lenta y deja que las papas se asienten para que la salsa se espese. Si el horno se desocupa a tiempo, puedes colocar el inserto de la olla de cocción lenta (si es seguro para usar en el horno) debajo del asador para dorar un poco la parte superior.

Relleno (dressing)

Ya sea que prefieras los trozos de relleno tostados extra crujientes o los trozos blandos que han absorbido el caldo de hierbas, la olla de cocción lenta te lo ofrece. La diferencia entre cocinar el relleno en una olla de cocción lenta y usar un horno es que la parte crujiente está en la parte inferior y los lados en lugar de en la parte superior.

Prepara tu receta de relleno favorita como lo harías normalmente, pero extiende el relleno en una capa uniforme en una olla de cocción lenta engrasada en lugar de una fuente para hornear. Cocina a fuego lento durante 3 a 4 horas, hasta que los bordes estén crujientes.

Manzanas fritas

Rebana manzanas Granny Smith y ponlas en la olla de cocción lenta con mantequilla derretida y jugo de un limón. Agrega dos cucharaditas de maicena con una mezcla de azúcar y canela a las rebanadas de manzana. La maicena hace que la salsa espese, que de otro modo sería demasiado líquida. Cocina a fuego alto durante 3 a 4 horas, hasta que las manzanas queden tiernas pero no blandas.

CR recomienda estas ollas de cocción lentas:

Horno tostador

Un horno para tostar puede hacer mucho más que recalentar las sobras y tostar rebanadas de pan. Algunos hornos tostadores más nuevos incluso tienen características como freír al aire, convección y cocción lenta. Y no es necesario precalentar los hornos tostadores. Antes de comenzar a hornear, es posible que también desees probar la precisión de los ajustes de temperatura de tu horno tostador usando un termómetro de horno, luego ajusta los controles según sea necesario para cocinar a la temperatura requerida.

Panecillos o pan de maíz

Si al horno tostador le cabe un molde para pasteles de 8 pulgadas, puedes hacer panecillos. Puedes colocar de 10 a 12 bolas de masa fresca en un molde. Hornea a 375 ° F durante 20 minutos, hasta que se doren. El pan de maíz también se hornea muy bien en el horno para tostar. Intenta preparar un lote en un molde para muffins, como lo hacemos en nuestras pruebas de laboratorio, para obtener piezas en porciones perfectas.

Cazuela de camote (sweet potato)

Tritura los camotes hervidos o asados (que también se pueden cocinar en el horno para tostar) con un poco de leche, mantequilla, sal, jugo de limón, azúcar morena y las especias que desees. Debido a que lo que estás haciendo es una porción más pequeña de lo que harías en un horno, puedes omitir el huevo que se encuentra en la mayoría de las recetas. Extiende la mezcla en un refractario para hornear con mantequilla (asegúrate primero de que quepa en el horno tostador), cubre con nueces picadas (o malvaviscos, si te gustan) y hornea a 350 ° F hasta que se caliente y la capa superior esté tostada.

Estos son los hornos tostadores que pueden hornear:

Máquina de waffles

No dejes que este pequeño electrodoméstico se quede inactivo en el gabinete durante el Día de Acción de Gracias. Usa tu máquina para hacer waffles para cocinar el relleno. Es un concepto no tradicional, pero si tus invitados se pelean por los trozos dorados y crujientes del relleno, les encantará los waffles de relleno. Obtienes la textura crujiente en cada waffle, ¡además, habrá huequitos para contener la salsa (gravy)!

Waffles de relleno

Cualquier receta clásica de relleno (dressing) funcionará. Simplemente omite el último paso cuando lo hornees en un refractario. En su lugar, engrasa ligeramente una máquina para hacer waffles belga y distribuye el relleno en la plancha para waffles. Cocínalo hasta que alcance tu nivel preferido de dorado.

Aquí las mejores máquinas para hacer waffles:

Cocinar con electrodomésticos

Los electrodomésticos han recorrido un largo camino a lo largo de los años. En Taller del Consumidor, Sara Morrow, una experta de CR le explica a Jack Rico, presentador del programa, cómo cocinar una comida entera sin el horno o la estufa.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.