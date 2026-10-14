Cómo hacer vitel toné: receta fácil de un clásico navideño para disfrutar todo el año

Hay platos que anuncian la llegada de la Navidad incluso antes de sentarse a la mesa. El vitel toné es uno de ellos. Su combinación de carne fría con una salsa suave de atún, anchoas y alcaparras se convirtió en una tradición de las fiestas de fin de año, especialmente en las cenas familiares del 24 y el 31 de diciembre.

La receta tiene raíces italianas, pero encontró en la cocina argentina una identidad propia. Es una adaptación del vitello tonnato, originario de la región de Piamonte, que tradicionalmente se prepara con carne de ternera y una salsa a base de atún.

Aunque suele asociarse con las celebraciones navideñas, el vitel toné también es una excelente opción para reuniones, comidas de verano o almuerzos familiares. Se sirve frío, puede prepararse el día anterior y no necesita ingredientes difíciles de conseguir.

El secreto está en dos detalles: cocinar la carne suavemente para que no se seque y lograr una salsa cremosa que cubra las rodajas sin resultar demasiado espesa.

Ingredientes para preparar vitel toné casero

Tiempos: 2 horas de preparación y cocción

6 a 8 porciones · Más tiempo de refrigeración

Para la carne:

1.2 kg de peceto o redondo de res (eye of round, en Estados Unidos).

1 cebolla.

1 zanahoria.

1 rama de apio.

2 hojas de laurel.

Sal y pimienta negra en grano.

Agua suficiente para cubrir la carne.

Para la salsa de vitel toné:

200 g de atún en conserva, escurrido.

200 g de mayonesa.

100 ml de crema de leche o crema para batir sin azúcar.

4 filetes de anchoa.

2 yemas de huevo duro.

1 cucharada de mostaza.

2 cucharadas de alcaparras.

1 cucharada de jugo de limón.

Entre 3 y 6 cucharadas de caldo de cocción frío, según la consistencia.

Para decorar, reserva algunas alcaparras, rodajas de huevo duro y un poco de perejil fresco.

Cómo hacer vitel toné paso a paso

Cocina la carne con las verduras. Coloca el peceto entero en una olla junto con la cebolla, la zanahoria, el apio, el laurel y los granos de pimienta. Cubre con agua, agrega sal y lleva a hervor suave. Baja el fuego y cocina aproximadamente entre 60 y 90 minutos, según el tamaño y el grosor de la pieza, hasta que esté cocida y tierna. Para comprobar una temperatura segura, utiliza un termómetro: los cortes enteros de res deben alcanzar al menos 145 °F (63 °C) y reposar tres minutos, de acuerdo con el USDA. Deja entibiar la carne. Apaga el fuego y permite que repose brevemente en su caldo. Después, retírala y refrigérala en un recipiente poco profundo hasta que esté completamente fría. Reserva una pequeña cantidad del caldo y enfríala por separado. Prepara la salsa. Coloca en una licuadora el atún escurrido, las anchoas, las yemas cocidas, la mayonesa, la mostaza, las alcaparras y el limón. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Ajusta la consistencia. Incorpora la crema de leche y mezcla brevemente. Agrega el caldo frío de a cucharadas hasta conseguir una salsa suave, lo suficientemente fluida para cubrir la carne, pero sin quedar aguada. Prueba antes de añadir sal: las anchoas y las alcaparras ya aportan bastante. Corta la carne en láminas finas. Una vez fría, utiliza un cuchillo bien afilado para cortar rodajas delgadas, preferentemente contra la fibra. Cuanto más finas sean, mejor se integrarán con la salsa. Arma el vitel toné. Distribuye una capa de salsa en una fuente, acomoda las rodajas de carne ligeramente superpuestas y cubre con el resto de la preparación. Decora con alcaparras y, si lo deseas, huevo duro y perejil. Refrigera antes de servir. Lleva la fuente tapada al refrigerador durante al menos dos horas. El reposo permite que los sabores se integren y que la salsa adquiera una consistencia más firme.

Esta forma de preparar el vitel toné sigue la tradición argentina de utilizar peceto hervido y salsa de atún, con algunas variaciones habituales en las proporciones de los ingredientes.

El secreto para que el vitel toné no quede seco

Uno de los errores más frecuentes es cocinar la carne a fuego demasiado alto. El hervor fuerte puede endurecer las fibras y provocar una mayor pérdida de jugos. La cocción suave ayuda a obtener una textura más uniforme. También es importante elegir un corte adecuado: el peceto es magro, de forma regular y resulta fácil de cortar en rodajas finas.

En Estados Unidos puede conseguirse como eye of round roast, aunque también es posible utilizar otros cortes magros de res.

Otro detalle fundamental es no cortar la carne mientras está caliente. Cuando se enfría, resulta más sencillo obtener láminas delgadas sin que se desarmen.

Cómo hacer una salsa de vitel toné cremosa y equilibrada

La salsa es la verdadera protagonista de esta receta. El atún aporta cuerpo, las anchoas intensifican el sabor y las alcaparras agregan una nota ácida y salada que equilibra la mayonesa. Para que quede bien, hay que evitar dos problemas: utilizar demasiado líquido y agregar sal antes de probar.

Si la salsa queda muy espesa, puedes incorporar una o dos cucharadas adicionales de caldo frío. Si está demasiado líquida, añade un poco más de atún escurrido o mayonesa y vuelve a procesar.

La textura ideal es similar a una crema espesa: debe cubrir la carne sin deslizarse completamente hacia el fondo de la fuente.

También existen versiones sin crema de leche, preparadas con más caldo y mayonesa. Otras utilizan aceite de oliva o prescinden de las yemas cocidas. No hay una única fórmula familiar, aunque el atún y las anchoas son dos de los ingredientes característicos del plato.

¿Se puede preparar vitel toné el día anterior?

Sí. De hecho, es una de las grandes ventajas de esta receta para Navidad y Año Nuevo. Puedes cocinar la carne y preparar la salsa el día anterior, conservar ambas preparaciones refrigeradas y montar el plato unas horas antes de servirlo.

También puedes dejar el vitel toné armado en una fuente bien tapada, siempre dentro del refrigerador.

La recomendación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es conservar los alimentos perecederos a 40 °F (4 °C) o menos y refrigerarlos dentro de las dos horas posteriores a su preparación. Los sobrantes cocidos deben consumirse generalmente dentro de tres o cuatro días, siempre que se hayan conservado correctamente.

Si vas a servir el vitel toné en una mesa navideña, especialmente durante un día caluroso, evita dejarlo varias horas a temperatura ambiente. Puedes sacar porciones pequeñas y mantener el resto refrigerado.

Con qué acompañar el vitel toné

Aunque puede servirse como plato principal, el vitel toné suele formar parte de una mesa con varias preparaciones frías. En Argentina y otros países de América Latina se acompaña frecuentemente con ensalada rusa, papas, huevos rellenos, ensaladas frescas y diferentes entradas navideñas.

Si prefieres una comida más liviana, puedes servirlo con hojas verdes, tomates y pan fresco. También funciona muy bien como relleno de sándwiches, especialmente cuando queda carne y salsa del día anterior.

Su origen italiano y su popularidad en Argentina explican por qué el vitel toné se mantiene como una de las recetas más representativas de las fiestas, aunque sus ingredientes y su facilidad de preparación permiten disfrutarlo durante todo el año.

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