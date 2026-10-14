7 recetas con camarones fáciles y rápidas para preparar en casa

Los camarones tienen una ventaja difícil de igualar en la cocina: se preparan en pocos minutos, combinan con casi cualquier ingrediente y permiten resolver desde una cena rápida hasta una comida especial. Basta un poco de ajo, mantequilla, limón o una buena salsa para convertirlos en un plato lleno de sabor.

Además, no hace falta ser un cocinero experto. La mayoría de las recetas con camarones se pueden preparar en menos de media hora y funcionan tanto con camarones frescos como congelados, siempre que se descongelen correctamente.

La clave está en no cocinarlos demasiado. A diferencia de otras proteínas, los camarones necesitan muy poco tiempo al fuego: cuando su carne se vuelve firme y opaca, están listos. Si continúan cocinándose, pueden quedar secos y gomosos.

Cocina fácil: recetas con camarones para hacer en casa

Estas siete recetas ofrecen alternativas para todos los gustos, desde los clásicos camarones al ajillo hasta preparaciones mexicanas, arroces y opciones cremosas.

1. Camarones al ajillo: una receta fácil en 15 minutos

Tiempo: 15 minutos · Porciones: 4

Los camarones al ajillo son una de las recetas más sencillas y sabrosas. El secreto está en utilizar ajo fresco, cocinarlo sin quemarlo y añadir los camarones cuando el aceite ya esté aromatizado.

Ingredientes:

1 libra (454 g) de camarones crudos, pelados y limpios.

5 dientes de ajo picados.

3 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de perejil fresco.

Jugo de medio limón.

Sal y pimienta al gusto.

Una pizca de chile seco, opcional.

Preparación:

Seca los camarones con papel de cocina y sazónalos con sal y pimienta. Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Añade el ajo y cocínalo durante unos 30 a 60 segundos, sin dejar que se dore demasiado. Incorpora los camarones en una sola capa. Cocínalos aproximadamente 2 minutos por lado, ajustando el tiempo según su tamaño, hasta que estén completamente opacos y firmes. Apaga el fuego, agrega el perejil, el limón y el chile seco si deseas un toque picante.

Se pueden servir con arroz blanco, pan tostado o una ensalada fresca. Para una versión más tradicional mexicana, puedes acompañarlos con tortillas de maíz.

2. Camarones con mantequilla y limón

Tiempo: 15 minutos · Porciones: 4

Esta es una buena receta para quienes prefieren los sabores suaves y las salsas que se pueden aprovechar con arroz, papas o pasta.

Ingredientes:

1 libra de camarones limpios.

3 cucharadas de mantequilla.

2 dientes de ajo picados.

Jugo de un limón.

2 cucharadas de agua o caldo de verduras.

Perejil, sal y pimienta.

Preparación:

Derrite dos cucharadas de mantequilla en una sartén a fuego medio. Añade el ajo y cocina brevemente, hasta que desprenda aroma. Incorpora los camarones y cocínalos hasta que estén opacos y firmes, unos 3 a 5 minutos en total dependiendo del tamaño. Retíralos de la sartén. Agrega el caldo, el jugo de limón y la cucharada restante de mantequilla. Remueve hasta obtener una salsa ligera y devuelve los camarones unos segundos para cubrirlos.

Para una versión menos rica en grasas saturadas, se puede sustituir parte de la mantequilla por aceite de oliva.

Camarones capeados dorados y crujientes, una receta ideal para Cuaresma, Semana Santa o una comida especial de fin de semana. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Puedes ver: Cómo hacer camarones capeados crujientes: receta fácil y trucos para que queden perfectos

3. Camarones al sartén con ajo y especias

Tiempo: 12 minutos · Porciones: 4

Si buscas cómo preparar camarones al sartén sin complicaciones, esta receta es una de las más prácticas. No necesita salsa y se puede utilizar como base para ensaladas, tacos o platos con arroz.

Ingredientes:

1 libra de camarones crudos.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de paprika.

½ cucharadita de ajo en polvo.

½ cucharadita de comino.

Sal y pimienta.

Limón para servir.

Preparación:

Seca bien los camarones. Este paso ayuda a que se doren en lugar de cocinarse en el agua que desprenden. Mézclalos con las especias, la sal y una cucharada de aceite. Calienta una sartén amplia con el resto del aceite. Distribuye los camarones sin amontonarlos y cocínalos aproximadamente 2 minutos por lado, hasta que estén firmes y opacos. Retira inmediatamente y termina con unas gotas de limón.

Para conseguir una superficie ligeramente dorada, es mejor utilizar fuego medio-alto y cocinar por tandas si la sartén es pequeña.

Puedes ver: 5 recetas con pollo fáciles, jugosas y económicas para salir de la rutina

4. Camarones en salsa cremosa de ajo

Tiempo: 20 minutos · Porciones: 4

Esta preparación combina una salsa suave de ajo con camarones y funciona especialmente bien con pasta. También puede servirse con arroz o vegetales salteados.

Ingredientes:

1 libra de camarones pelados.

3 dientes de ajo.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de mantequilla.

¾ taza de crema de leche para cocinar.

¼ taza de queso parmesano rallado.

1 taza de espinacas frescas, opcional.

Sal y pimienta.

Preparación:

Salpimienta los camarones y cocínalos en una sartén con aceite durante unos minutos, hasta que estén completamente cocidos. Retíralos. Baja el fuego, añade la mantequilla y sofríe el ajo durante 30 segundos. Incorpora la crema y mezcla suavemente. Añade el parmesano y cocina a fuego bajo hasta que la salsa espese ligeramente. Si utilizas espinacas, agrégalas en este momento y deja que se ablanden. Devuelve los camarones a la sartén y mézclalos con la salsa caliente.

Es importante no hervir intensamente la crema ni seguir cocinando los camarones durante varios minutos, porque pueden perder su textura.

Puedes ver: ¿Son saludables los camarones?

5. Arroz con camarones fácil y sabroso

Tiempo: 30 minutos · Porciones: 4

El arroz con camarones es un plato muy popular en distintas cocinas latinoamericanas. Hay versiones caribeñas, mexicanas y sudamericanas, pero todas aprovechan la combinación de arroz, vegetales y mariscos.

Ingredientes:

1 libra de camarones limpios.

1½ tazas de arroz blanco de grano largo.

3 tazas de caldo de verduras o agua, ajustando según las indicaciones del arroz.

½ cebolla picada.

1 pimiento rojo pequeño.

2 dientes de ajo.

½ taza de chícharos (guisantes).

2 cucharadas de aceite.

½ cucharadita de paprika.

Sal, pimienta y cilantro fresco.

Preparación:

Calienta una cucharada de aceite y cocina los camarones previamente salpimentados hasta que estén opacos y firmes. Retíralos. En la misma olla, añade el aceite restante, la cebolla, el pimiento y el ajo. Cocina unos 3 minutos. Incorpora el arroz y remueve durante un minuto. Agrega el caldo, la paprika y los chícharos. Tapa y cocina a fuego bajo siguiendo el tiempo indicado para el arroz, normalmente entre 15 y 20 minutos. Cuando el arroz esté listo, incorpora los camarones cocidos, tapa durante 2 minutos para calentarlos y termina con cilantro.

Para que los camarones no queden secos, es preferible agregarlos al final y no cocinarlos junto con el arroz desde el principio.

6. Camarones a la diabla, una receta mexicana picante

Tiempo: 25 minutos · Porciones: 4

Los camarones a la diabla son ideales para quienes disfrutan de una salsa intensa y picante. El nivel de chile se puede adaptar al gusto sin perder el carácter de la receta.

Ingredientes:

1 libra de camarones limpios.

3 chiles guajillo secos, sin semillas.

1 a 2 chiles de árbol, según el picante deseado.

2 tomates maduros.

2 dientes de ajo.

¼ de cebolla.

2 cucharadas de aceite.

½ taza de agua.

Sal al gusto.

Preparación:

Retira los tallos y las semillas de los chiles. Hidrátalos en agua caliente durante unos 10 minutos. Licúa los chiles escurridos con los tomates, la cebolla, el ajo y media taza de agua. Calienta una cucharada de aceite en una sartén y cocina la salsa durante 5 a 7 minutos, hasta que cambie ligeramente de color y espese. En otra sartén, cocina los camarones con el aceite restante hasta que estén firmes y opacos. Incorpóralos a la salsa caliente, mezcla brevemente y sirve de inmediato.

Acompaña con arroz blanco, tortillas de maíz o frijoles. Si prefieres menos picante, utiliza solo los chiles guajillo y omite los de árbol.

Tacos de camarones servidos con repollo, aguacate y salsa cremosa, ideal para un menú sencillo y delicioso. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

7. Tacos de camarones con limón y salsa de yogur

Tiempo: 20 minutos · Porciones: 4 · Rinde 8 tacos

Los tacos de camarones permiten preparar una comida completa utilizando ingredientes fáciles de encontrar en supermercados de Estados Unidos. La combinación de repollo, limón y salsa cremosa aporta frescura.

Ingredientes:

1 libra de camarones limpios.

8 tortillas de maíz.

2 tazas de repollo rallado.

1 aguacate.

½ taza de yogur griego natural sin azúcar.

1 cucharada de jugo de limón.

½ cucharadita de paprika.

½ cucharadita de comino.

1 cucharada de aceite de oliva.

Cilantro, sal y pimienta.

Preparación:

Mezcla los camarones con el aceite, la paprika, el comino, la sal y la pimienta. Cocínalos en una sartén caliente durante unos minutos, hasta que estén completamente opacos. En un recipiente, combina el yogur con el jugo de limón y una pizca de sal. Calienta las tortillas en otra sartén. Distribuye el repollo, los camarones, el aguacate en rebanadas y la salsa. Termina con cilantro fresco.

Para ahorrar tiempo, puedes comprar repollo previamente cortado y camarones congelados que ya estén pelados y limpios.

Cómo cocinar camarones para que queden jugosos y no gomosos

Uno de los errores más comunes es dejarlos demasiado tiempo en la sartén. Los camarones se cocinan rápido, especialmente cuando están pelados y son pequeños.

Como orientación, unos camarones medianos pueden necesitar entre 3 y 5 minutos en total en una sartén caliente. Los grandes pueden tardar algo más. El tiempo exacto depende del tamaño, la temperatura y el método de cocción.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que los camarones están cocidos cuando su carne se vuelve firme, perlada y opaca. Para una cocción segura, también recomienda que la mayoría de los productos del mar alcance los 145 °F (63 °C).

Cómo descongelar camarones correctamente

Los camarones congelados son prácticos y permiten preparar cualquiera de estas recetas sin necesidad de comprar mariscos frescos el mismo día. La forma más segura de descongelarlos es dejarlos durante la noche en el refrigerador. Si tienes poco tiempo, puedes colocarlos dentro de una bolsa bien cerrada y sumergirla en agua fría.

No es recomendable dejarlos descongelando sobre la mesa de la cocina ni utilizar agua caliente. Si se descongelan rápidamente con agua fría o microondas, deben cocinarse inmediatamente.

Después de cocinarlos, las sobras deben refrigerarse dentro de las dos horas siguientes, o una hora si la temperatura ambiente supera los 90 °F (32 °C).

Preguntas frecuentes sobre recetas con camarones

¿Cuál es la receta de camarones más fácil?

Los camarones al ajillo y los camarones con mantequilla y limón son dos de las preparaciones más sencillas. Requieren pocos ingredientes, una sartén y aproximadamente 15 minutos.

¿Qué se puede preparar con camarones congelados?

Prácticamente todas estas recetas. Los camarones congelados funcionan bien en tacos, arroces, pastas y salteados. Es importante comprobar si vienen crudos o precocidos, porque los tiempos de preparación son diferentes.

¿Qué condimentos combinan mejor con los camarones?

Ajo, limón, paprika, comino, pimienta negra, cilantro y perejil son buenas opciones. Para recetas picantes pueden añadirse chiles secos o salsa de chile.

¿Qué acompañamientos van bien con los camarones?

Arroz blanco, pasta, vegetales al vapor, ensaladas frescas, papas y tortillas. Para una comida más ligera, los camarones al sartén pueden servirse sobre una ensalada de hojas verdes con aguacate.

¿Se pueden preparar recetas saludables con camarones?

Sí. Cocinarlos a la plancha, al horno o en una sartén con poco aceite permite preparar platos con verduras, arroz integral o ensaladas. La cantidad de mantequilla, crema y sal utilizada influye en el perfil nutricional final de cada receta.

Sigue leyendo:

Cómo guardar las sobras de sushi y que no se dañen: método correcto

¿Es saludable el pollo rostizado? Consumer Reports probó 10 marcas para encontrar la mejor.