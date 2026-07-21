Cómo guardar las sobras de sushi y que no se dañen: método correcto

Aunque es una comida exótica y que ha ganado una popularidad impresionante en América Latina y Estados Unidos, el sushi también es un alimento delicado, especialmente cuando sobran porciones.

A diferencia de otras comidas, muchos de sus ingredientes son frescos o crudos, por lo que un almacenamiento errado o inadecuado puede favorecer el crecimiento de bacterias y aumentar el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

Si después de una comida quedaron algunas piezas en el plato, su almacenamiento tiene dos claves para conservar su calidad: el tiempo y la temperatura.

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Cuál es el método correcto para guardar las sobras de sushi

Adrienne Seitz, una dietista titulada y nutricionista certificada, que ejerce como dietista y cocinera en Sarasota, Florida, recomienda no dejar el sushi a temperatura ambiente durante más de dos horas.

Lo ideal es colocar las piezas en un recipiente hermético o envolverlas cuidadosamente con papel film para limitar el contacto con el aire y evitar que el arroz se reseque. Después, deben guardarse de inmediato en el refrigerador a una temperatura de 4 °C o menos.

Si el sushi contiene pescado o mariscos crudos, como salmón, atún o sashimi, lo recomendable es consumirlo en un plazo máximo de uno o dos días. En cambio, los rollos preparados con ingredientes cocidos, como camarón cocido o vegetales, pueden durar un poco más, aunque siempre es preferible comerlos lo antes posible para mantener su sabor y textura.

Los ingredientes crudos requieren un cuidado especial

El pescado y los mariscos crudos son especialmente sensibles porque pueden favorecer el desarrollo de microorganismos si permanecen demasiado tiempo fuera de refrigeración. Por esa razón, nunca conviene dejar las sobras sobre la mesa mientras termina la reunión o esperar varias horas antes de guardarlas.

También es importante mantener la cadena de frío. Si el sushi fue transportado durante mucho tiempo sin refrigeración, lo más prudente es no conservar las sobras para otro día.

Asimismo, antes de consumir sushi refrigerado conviene revisar su aspecto y olor. Un aroma fuerte, agrio o parecido al amoníaco es una señal de que debe desecharse. Lo mismo ocurre si el pescado luce viscoso, pegajoso o demasiado blando.

El arroz también ofrece pistas. Si perdió humedad, presenta manchas de moho o desprende un olor extraño, no debe consumirse.

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