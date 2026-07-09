Alerta por arándanos congelados vendidos en EE.UU: investigan brote de E. coli

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) investiga un brote de E. coli vinculado a arándanos orgánicos congelados vendidos en supermercados Publix en ocho estados del país.

El producto bajo retiro es GreenWise Organic IQF Blueberries, en bolsas de 10 onzas, con código de lote 60401 y fecha de vencimiento 9 de febrero de 2028. La FDA pidió a los consumidores que revisaran sus congeladores y no consumieran los paquetes afectados.

Qué producto fue retirado

El retiro fue iniciado por Frutas y Hortalizas del Sur S.A., una compañía con sede en San Carlos, Chile, luego de reportes de enfermedades asociadas a infecciones por E. coli O145:H28.

De acuerdo con el aviso publicado por la FDA, el producto fue vendido bajo la marca GreenWise, línea propia de Publix, y distribuido en paquetes congelados de 10 oz. El retiro afecta únicamente al lote 60401 con fecha “Best By” del 9 de febrero de 2028.

Publix también informó en su sitio corporativo que los clientes deben desechar o devolver los arándanos congelados GreenWise comprados en tiendas hasta el 3 de julio de 2026.

En qué estados se vendieron los arándanos

Según la FDA, los arándanos congelados fueron enviados a tiendas Publix en:

Alabama

Florida

Georgia

Kentucky

North Carolina

South Carolina

Tennessee

Virginia

La agencia indicó que los consumidores que tengan el producto en casa no deben comerlo y deben descartarlo o devolverlo al lugar de compra.

Casos reportados y síntomas

La FDA informó que, hasta su actualización más reciente, se habían reportado 12 casos de enfermedad vinculados a este brote. Medios locales y reportes basados en los avisos oficiales señalan que las infecciones fueron registradas entre mayo y junio, con casos en Florida y Georgia.

La infección por E. coli puede causar cólicos abdominales fuertes, diarrea —a veces con sangre— y vómitos. En algunos casos, especialmente en niños pequeños, adultos mayores o personas con defensas bajas, puede derivar en complicaciones graves.

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades recomiendan revisar el congelador y verificar si el paquete coincide con estos datos:

Producto: GreenWise Organic IQF Blueberries.

Tamaño: 10 oz.

Lote: 60401.

Fecha de vencimiento: 9 de febrero de 2028.

Tienda: Publix.

Quienes tengan el producto no deben consumirlo. La indicación es tirarlo a la basura o devolverlo a la tienda para solicitar un reembolso.

Las personas que hayan comido estos arándanos y presenten síntomas compatibles con E. coli deben contactar a un médico, especialmente si hay diarrea con sangre, fiebre alta, signos de deshidratación o síntomas persistentes.

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