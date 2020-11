Activistas piden clausurar el aeropuerto de Pacoima luego de que una avioneta se estrellara muy cerca de unas viviendas

Recientemente los residentes de Pacoima cercanos al área del aeropuerto de Whiteman en el condado de Los Ángeles, tuvieron una tarde de terror cuando una avioneta se estrelló al intentar aterrizar en el lugar.

Tras el incidente, activistas de la comunidad se reunieron para pedir que se cierren las instalaciones del aeropuerto que consideran inseguro. Durante la reunión, Andrés Ramírez, un vocero de la organización Pacoima Beautiful aseguró que el accidente no solo tuvo un impacto mortal sino traumático para la comunidad.

Los hechos en los que murió el piloto de la aeronave y se incendiaron dos autos cerca de algunas viviendas, ocurrieron al mediodía del pasado 12 de noviembre.

