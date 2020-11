Esposo de una conocida transexual latina confiesa haberla asesinado a puñaladas

Crimen resuelto. Las autoridades del sur de la Florida han identificado al autor del asesinato de la famosa transexual cubana Yunieski Carey Herrera, muy conocida como Yuni Carey. El hombre, según el informe preliminar, mató a puñaladas a su esposa en el interior del apartamento que compartían y que estaba situado en el piso 19 del condominio Art Plaza Tower.

De acuerdo a la información facilitada por la policía, el brasileño Ygor Arrudasouza, de 27 años, confesó a los investigadores haber sido el autor del crimen pero justificó los hechos diciendo que estaba bajo los efectos de la metanfetamina.

Just hours before we honor #TransgenderDayOfRemembrance, we have gotten word that another one of our #trans siblings has been killed. Yuni Carey was a well-known, beloved activist and performer in Miami. We mourn for her loss. 🕯️ https://t.co/be98riI158 pic.twitter.com/9QZbLEa7Nx

— National Center for Transgender Equality (@TransEquality) November 19, 2020