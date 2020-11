El Barcelona sigue hundido en La Liga: el Atlético de Madrid no perdonó a un club en crisis

El “Cholo” Diego Simeone se sacó la espina y por primera vez pudo derrotar al Barcelona en La Liga. El Atlético de Madrid ganó por la mínima, un resultado con el que5y pone distancia de nueve unidades con los azulgrana.

🔴⚪️ Ter Stegen wanders miles away from goal and CARRASCO makes @FCBarcelona pay! 1-0 to @atletienglish at the half.#AtletiBarca

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 21, 2020