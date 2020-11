VIDEO: Un error grosero de Piqué y Ter Stegen le regaló el gol al Atlético de Madrid

El Barcelona ha sufrido en los últimos partidos de liga como muy pocas veces se había visto en los últimos años, se han cometido errores debido a la inexperiencia de muchos de sus jugadores y han causado estragos en el plan del holandés Ronald Koeman.

Pero en esta ocasión fueron dos de sus hombres con más experiencia en todo tipo de situación los que ocasionaron el primer gol del Atlético de Madrid en una imprecisión de Gerard Piqué, que acabó en el robo del balón y luego la pésima decisión de Marc-André ser Stegen de salir a achicar al rival… el resultado fue el peor.

🔴⚪️ Ter Stegen wanders miles away from goal and CARRASCO makes @FCBarcelona pay! 1-0 to @atletienglish at the half.#AtletiBarca

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 21, 2020