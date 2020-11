Zlatan explota contra FIFA 21 por usar su imagen

El delantero estrella de la Serie A Zlatan Ibrahimovic explotó contra el videojuego FIFA 21 y pidió que dejen de ‘lucrar’ con su imagen o que le paguen.

Zlatan Ibrahimovic publicó en Twitter un mensaje exigiendo que su rostro y figura física dejen de utilizarse en el popular videojuego porque no recibe paga.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020